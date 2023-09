MotoGP, Quartararo torna sul podio: “Ho colto l’opportunità”

ROMA – Il Gran Premio d’India 2023 di MotoGP ha visto sorridere nuovamente Jorge Martin che, dopo il secondo posto alle spalle di un dominante Marco Bezzecchi, si è portato a soli tredici punti dal leader Francesco Bagnaia. Molto bene anche Fabio Quartararo in sella alla sua Yamaha, che è finalmente riuscito a ritrovare il podio ottenendo un buon terzo posto. Il francese ha fatto molta fatica in questa stagione e per questo motivo ha cercato di capitalizzare al massimo un ghiotta occasione per tornare a brillare.