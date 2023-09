MotoGP, Marini sotto ai ferri: intervento alla clavicola riuscito

ROMA - Il Gran Premio d'India di MotoGP è stato consegnato agli archivi con il successo di Marco Bezzecchi davanti ad Jorge Martin e la disfatta del campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, caduto mentre duellava con lo spagnolo. Luci ed ombre per il Team Mooney VR46, che nella gara di domenica ha potuto schierare soltanto un pilota per via della frattura alla clavicola di Luca Marini, caduto nella sprint race del sabato. Adesso quest'ultimo sarà costretto a saltare anche la prossima gara in Giappone in programma questo weekend.