MotoGP, Marquez e il Team Gresini: Honda pronta ad un 'prestito'

ROMA - In MotoGP si è quasi completata la griglia di partenza in vista della prossima stagione ma, nonostante abbia ancora un anno di contratto con la Honda, continua a tenere banco il caso Marc Marquez. Lo spagnolo, infatti, vorrebbe evitare di ripetere questa disastrosa annata ed ha intenzione di tornare ai vertici della classe regina, per questo motivo potrebbe seriamente trasferirsi alla Ducati del Team Gresini. Marquez non ha ancora preso una decisione definitiva e la Honda resta in attesa.