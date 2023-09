MotoGP, Marquez 'innamorato' del Giappone: "E' una gara speciale"

ROMA - Marc Marquez è reduce dall'ennesima caduta della sua stagione in India, ma questa volta l'incidente è arrivato mentre si trovata in lotta per il podio, un episodio più unico che raro per quest'anno. Il pilota della Honda, dunque, è riuscito a dare dei passi in avanti insieme al suo team e spera che, in occasione del Gran Premio del Giappone, possa tornare anche a lottare per la vittoria. Per Marquez la pista di Motegi è speciale, dato che propri lì ha portato a casa due dei suoi titoli Mondiali.