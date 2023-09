Ducati, Bagnaia pronto per Motegi: "Sfruttiamo ogni sessione"

ROMA - “Dopo il GP dell’India, la nostra priorità in Giappone sarà quella di provare a risolvere i problemi che abbiamo riscontrato durante lo scorso fine settimana". Il pilota della Ducati, Francesco Bagnaia, ha parlato così al sito ufficiale del team in vista del Gran Premio del Giappone 2023 di MotoGP, in programma questo fine settimana. "Sarà importante riuscire a sfruttare al massimo ogni sessione, perciò spero che troveremo condizioni meteo costanti in tutte e tre le giornate".