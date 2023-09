MotoGP, ecco il calendario 2024 provvisorio: ritorna Aragon

ROMA - Quest'anno la MotoGP , esattamente come nella passata stagione, sta regalando grande spettacolo in pista con una serrata lotta per il titolo che vede coinvolti ben tre piloti: si tratta del centauro della Ducati e campione uscente Francesco Bagnaia , dello spagnolo Jorge Martin e del pilota della Mooney VR46 Marco Bezzecchi . Se per quest'ultimo è complicato riuscire a trionfare al termine della stagione visto il gap dal leader della classifica, gli altri due sono in piena corsa per l'alloro.

MotoGP, calendario provvisorio 2024

La MotoGP ha svelato il calendario provvisorio in vista della stagione 2024 che, diversamente da quest'anno, ripartirà dal Qatar il prossimo 10 marzo. La conclusione è prevista per il 17 settembre, come di consueto a Valencia. Per quanto riguarda le gare italiane il 2 giugno ci sarà il Gran Premio d'Italia al Mugello, mentre l'8 settembre il Gran Premio di San Marino a Misano. L'unica novità è quella che riguarda il Kazakistan, mentre per la Spagna c'è il tanto atteso ritorno di Aragon.

10 marzo Qatar Lusail International Circuit

24 marzo Portugal Autódromo Internacional do Algarve

07 aprile República Argentina Termas de Río Hondo

14 aprile Americas Circuit of The Americas

28 aprile Spain Circuito de Jerez-Ángel Nieto

12 maggio France Le Mans

26 maggio Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya

02 giugno Italy Autodromo Internazionale del Mugello

16 giugno Kazakhstan Sokol International Racetrack

30 giugno Netherlands TT Circuit Assen

07 luglio Germany Sachsenring

04 agosto Great Britain Silverstone Circuit

18 agosto Austria Red Bull Ring-Spielberg

01 settembre Aragon MotorLand Aragón

08 settembre San Marino e della Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli

22 settembre India Buddh International Circuit

29 settembre Indonesia Pertamina Mandalika International Circuit

06 ottobre Japan Mobility Resort Motegi

20 ottobre Australia Phillip Island

27 ottobre Thailand Chang International Circuit

03 novembre Malaysia Sepang International Circuit

17 novembre Comunitat Valenciana Circuit Ricardo Tormo