MotoGP, Bagnaia sereno per Motegi: "Per ora non sono preoccupato"

MOTEGI - Il campione del mondo in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia, dopo la caduta in India della scorsa settimana, ha bisogno di rialzare subito la testa e di provare a tornare al successo già nel Gran Premio del Giappone. Il suo diretto avversario per il titolo Jorge Martin ora si trova a sole tredici lunghezze e, per questo motivo, servirà una grande prestazione per aumentare di nuovo il gap. Ad ogni modo Bagnaia appare tranquillo e non avverte alcuna pressione in vista di un finale di stagione incandescente.