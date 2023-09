MotoGP Giappone, Bagnaia soddisfatto: "Enorme step avanti, finalmente posso forzare frenate"

MOTEGI - È raggiante Francesco Bagnaia nelle interviste che hanno fatto seguito alla Practice del GP del Giappone, round importante del mondiale di MotoGP che arriva dopo quello dell'India, dove Pecco è caduto permettendo a Jorge Martin e Marco Bezzecchi di avvicinarsi di molto in classifica. "Sono molto soddisfatto, finalmente posso forzare le frenate. Per come guido io è uno step enorme. Ci manca ancora qualcosa, non sono pienamente felice, ma siamo molto vicini a trovare la quadra. Mi manca forse un po’ di percorrenza, perché gli ultimi GP sono stati difficili in quanto la moto tendeva sempre ad allargare", ha spiegato il torinese ai microfoni di Sky Sport. Un passo avanti che non vuol dire perfezione assoluta, almeno per ora: "Ci mancano costanza e ripetibilità - ha infatti sottolineato Bagnaia -. Prima non riuscivamo a farlo nemmeno un giro perché avevo il posteriore troppo ballerino, mentre qui riusciamo a essere più costanti e a frenare molto forte. Ci manca grip, ma stiamo lavorando per essere costanti in frenata, che è dove riusciamo a fare di più la differenza".