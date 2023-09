MotoGP, dietrofront Rins: troppo dolore, si ritira dal Giappone

MOTEGI - Niente da fare per Alex Rins: lo spagnolo ha deciso di ritirarsi dal Gran Premio del Giappone, e non parteciperà quindi al resto del weekend del quattordicesimo round di MotoGP. Il pilota della Honda LCR si era fratturato tibia e perone in un brutto incidente al Mugello, lo scorso giugno, ritrovando la pista proprio a Motegi, prendendo parte alle FP1 e, in parte, alla Practice. Sessione, la seconda, la seconda, durata pochissimo per l'ex Suzuki, visto che è rimasto per la maggior parte del tempo ai box: troppo forte il dolore alla gamba per tornare in pista. Ecco, quindi, la decisione del ritiro e la conferma di "unfit" da parte della MotoGP.