MotoGP, pole e record per Martin in Giappone: Bagnaia e Miller in prima fila

MOTEGI - Il Gran Premio del Giappone, quattordicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP, ha visto Jorge Martin conquistare la pole position. Prova di spessore per il pilota della Ducati del team Pramac, capace di fermare il cronometro in 1:43.198, che vuol dire nuovo record di Motegi. Alle sue spalle, staccato di 171 millesimi, ecco il leader del mondiale Francesco Bagnaia, mentre è Jack Miller a chiudere la prima fila. Alla quarta casella troviamo Marco Bezzecchi, che rimedia a una caduta avuta nella prima parte del Q2. Settima posizione per Marc Marquez, che occupa la terza fila insieme alle Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro, non particolarmente brillanti in questa sessione. Alle 8 italiane l'appuntamento con la Sprint.