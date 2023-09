MotoGP Giappone, dominio Martin nella Sprint davanti a Binder e Bagnaia

MOTEGI - La Sprint del Giappone, valida per il quattordicesimo round di MotoGP, ha visto Jorge Martin conquistare la prima posizione dopo una prova super. Il pilota della Ducati Pramac, infatti, è scattato dalla pole e non ha mai mollato la testa della corsa, imponendo un ritmo irraggiungibile per il resto del gruppo. A completare il podio sono Brad Binder e Francesco Bagnaia, con Pecco che vede così ridursi a 8 i punti di vantaggio proprio su Martin. Quarto posto per un coriaceo Jack Miller, protagonista di una bella difesa sul torinese, prima di arrendersi a pochi passaggi dalla fine. Sesto posto per Marco Bezzecchi davanti a Marc Marquez.