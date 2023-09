MotoGP, Bagnaia sulla rimonta di Martin: "Fa cose eccezionali, manteniamo la calma"

MOTEGI - "Jorge è nel suo momento migliore, le sue prestazioni sono eccezionali ma dobbiamo mantenere la calma: già domani sarà un’altra storia". Non si scompone Francesco Bagnaia dopo il terzo posto nella Sprint del Giappone, che ha visto la vittoria di Jorge Martin e il conseguente avvicinamento in classifica dello spagnolo a soli 8 punti di distacco. Ai microfoni di Sky Sport, Pecco ha spiegato come l'approccio mentale non sia cambiato rispetto allo scorso anno, quando fu lui a dover ricucire lo strappo da Fabio Quartararo: "Dal punto di vista mentale e dell’approccio cambia poco: non siamo mai caduti nel tranello del dover gestire, anzi a volte abbiamo sbagliato a non farlo", ha chiosato.