MotoGP, troppa pioggia in Giappone: bandiera rossa e gara sospesa

MOTEGI - Gara sospesa per pioggia al Gran Premio del Giappone, valevole per la quattordicesima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. A undici giri dalla fine, con Jorge Martin in testa al gruppo davanti all'altra Ducati di Pecco Bagnaia, la direzione gara ha deciso di esporre la bandiera rossa e far rientrare i piloti ai box. I team stanno preparando le moto per una ripartenza, anche se al momento mancano ancora comunicazioni ufficiali su quando si potrà eventualmente riprendere.