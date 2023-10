Piove in Giappone, la gara finisce prima: vince Martin davanti a Bagnaia

MOTEGI - Trionfo sotto la pioggia per Jorge Martin al Gran Premio del Giappone, valevole per la quattordicesima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Vani i tentativi di riprendere dopo il primo stop: una seconda bandiera rossa assegna la vittoria allo spagnolo davanti a Pecco Bagnaia, che ora rimane avanti sul collega di soli tre punti in classifica. Lo stop definitivo a undici giri dal termine, con oltre metà della gara percorsa, permette infatti di assegnare il punteggio totale in palio. Sul podio anche Marc Marquez davanti a Marco Bezzecchi.