Bagnaia secondo in Giappone, la provocazione: "Se avessimo continuato..."

MOTEGI - "C'era margine per tornare su Martin? Sì, lui ha spinto tanto all'inizio, ma stava faticando". Queste le parole di Pecco Bagnaia dopo secondo posto nel Gran Premio del Giappone, quattordicesimo appuntamento stagionale della MotoGP. "Purtroppo è finita prima, ma era troppo proibitivo, è giusto così - ha aggiunto a Sky Sport il campione in carica, ora avanti di soli tre punti sullo spagnolo -. Di solito quando arrivo secondo mi girano un po' di più, ma so quanto è difficile essere competitivi sul bagnato".