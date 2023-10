Ducati, arriva Marquez? Dall'Igna: "Il suo interesse ci fa piacere"

MOTEGI - Marc Marquez è a un passo dalla Ducati . Il pilota spagnolo, che proprio durante il Gran Premio del Giappone ha detto di dover dare presto una risposta sul suo futuro, potrebbe raggiungere il fratello Alex nel team Gresini per il Mondiale 2024 di MotoGP . A tornare sull'argomento è stato anche Luigi Dall'Igna, direttore generale Ducati, ai microfoni di Skyu Sport: " Marc Marquez è stato uno dei piloti più forti della storia - le sue parole -. Che lui voglia fortemente salire su una Ducati non può far che piacere".

Dall'Igna su Marquez

"Ha deciso di lasciare Honda per salire su una Ducati non ufficiale, quindi secondo a me a maggior ragione sottolinea il fatto che vuole la nostra moto e questo non può che fare piacere - ha aggiunto Dall'Igna - . Decisione presa da lui? Io questo è quello che ho sentito. Chiaramente non c’è ancora l’ufficialità. Credo che ci siano tantissime cose da fare. Credo che sia un contratto complicato da rompere, nell’eventualità che lui lo voglia rompere chiaramente. Però mi sembra che le dichiarazioni che lui ha fatto sono comunque queste. Dal nostro punto di vista fanno piacere