MotoGP, Biaggi sentenzia: "La storia tra Marquez e la Honda è finita"

ROMA - In queste ore in MotoGP , oltre al duello per il titolo tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin , continua a tenere banco anche la vicenda relativa al futuro di Marc Marquez che, nei prossimi giorni, potrebbe annunciare il suo definitivo addio alla Honda . Sullo sfondo resta la possibilità di un passaggio dello spagnolo alla Ducati del Team Gresini , in modo tale da fare coppia con il fratello Alex. Questa ipotesi è stata avvallata anche dall'ex pilota Max Biaggi , che spera di rivedere Marquez al top al più presto.

Biaggi: "E' ora di cambiare"

L'ex pilota Max Biaggi, attraverso i propri profili social, ha commentato l'intricata vicenda relativa al futuro di Marc Marquez: "Secondo la storia tra Marc e la Honda è finita, almeno per come l'abbiamo vista finora. A livello sportivo sarebbe veramente bello rivederlo su una molto molto competitiva. Negli ultimi anni ha vissuto in calvario tra infortunio e altri problemi, che non gli anno permesso di rendere al massimo delle sue possibilità. Spero di rivederlo presto dove merita di essere, è il momento giusto per un cambiamento".