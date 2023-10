Marquez stuzzica Bagnaia: "Lui è obbligato a vincere, Martin no"

ROMA - La lotta per il titolo di campione del mondo della MotoGP è più accesa che mai. L'ultimo successo in Giappone targato Jorge Martin, ha permesso al ducatista spagnolo di portarsi a soli tre punti dal campione in carica, Francesco Bagnaia. Una lotta serrata come lo è stata raramente negli ultimi anni e della quale si sta parlando molto, in particolare tra i colleghi piloti. Uno su tutti, l'otto volte campione del mondo, Marc Marquez che sembra avere le idee chiare.