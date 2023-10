Bagnaia: "La Ducati ti apre le porte, poi tocca a te. Io diverso da Rossi"

Bagnaia: "Io e Rossi diversi"

Una carriera tutta in sella alla Ducati per il campione del mondo in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia che, nel corso di un'intervista concessa a 'La Caja de DAZN', ha parlato proprio del privilegio e delle responsabilità che derivano dall’essere un pilota della casa italiana, con una menzione particolare al suo mentore Valentino Rossi: ”Guidare una Ducati può assicurarti di essere tra i primi dieci, ma per vincere deve metterci del tuo. Non avrei mai immaginato di conoscere il mio idolo e di vincere il Mondiale dopo di lui, è incredibile, ma non mi sento il suo sostituto. Siamo diversi, ciò che hanno realizzato i migliori piloti della storia deve essere loro e non di altri”.