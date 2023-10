MotoGP: frattura alla clavicola per Bezzecchi, salta il GP d'Indonesia

ROMA - Brutto colpo per Marzo Bezzecchi. Il pilota riminese, vittima di una caduta durante un allenamento al Ranch di Tavullia, ha rimediato una frattura alla clavicola che lo terrà lontano dalla MotoGP almeno per il Gran Premio d'Indonesia in programma tra una settimana. Bezzecchi è già stato operato, ma al momento non si può sapere se salterà soltanto una gara. Sullo sfondo, infatti, anche il GP d'Australia previsto appena sette giorni dopo la tappa sul circuito di Mandalika.