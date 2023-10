MotoGP, Marquez verso l'Indonesia: "Paese incredibile da visitare"

ROMA - Il campionato del mondo della Moto GP questo weekend fa tappa in Indonesia , tra i cordoli del circuito di Mandalika . Dopo il Giappone il campionato si è riaperto definitivamente e ora Pecco Bagnaia deve assolutamente fare un ottimo piazzamento, se non vincere, per continuare a essere il leader del campionato. Dall'altra parte Jorge Martìn , che sembra essere al top della sua forma e che non ha praticamente nulla da perdere. Ma nella sola settimana che ha diviso Motegi da Mandalika si è parlato, tanto, anche del divorzio tra Marc Marquez e la Honda . Proprio il sei volte campione del Mondo della Moto GP ha parlato degli obiettivi della casa giapponese, nonostante non sia in lotta per il titolo.

Marquez: "In Indonesia per finire il 2023 come squadra"

“Il nostro obiettivo per questa gara è esattamente lo stesso che rimane quest’anno: uscire e fare del nostro meglio per finire il 2023 nel miglior modo possibile come squadra. L'Indonesia è sempre un paese incredibile da visitare, puoi davvero sentire la passione dei fan qui e mi piace venire qui ogni volta sempre di più. Sfortunatamente, l'anno scorso ho avuto un incidente nel Warm Up, quindi alla fine non ho potuto correre, ma ho corso qui durante i test e anche durante le prove, quindi abbiamo un'idea di cosa aspettarci quest'anno. Organizziamo un bello spettacolo questo fine settimana e godiamocelo davvero". Queste le parole di Marquez sul sito della Honda in vista del Gp dell'Indonesia.

Mir: "Arriviamo in Indonesia riposati e pronti"

Non solo Marquez, anche l'altro pilota Honda, Joan Mir, ha voluto dire la sua rigurado a come la casa giapponese si appresta ad affrontare il Gp dell'Indonesia: "Arriviamo in Indonesia dopo una settimana a casa, riposati e pronti a partire. In Giappone abbiamo avuto qualche delusione, ma cerco di lasciarmi tutto alle spalle e usarlo come motivazione. L'anno scorso abbiamo ottenuto un buon risultato, sesto, in condizioni molto difficili, quindi dobbiamo vedere cosa sarà possibile fare questo fine settimana e anche cosa farà il tempo. In questo momento le previsioni sembrano molto calde!".