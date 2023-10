MotoGP: Marini vola in Indonesia, a Mandalika ci sarà

ROMA - Può sorridere il VR46 Racing Team in vista del Gran Premio di Indonesia: Luca Marini è pronto a tornare in pista sul circuito di Mandalika. La notizia arriva dai canali social del Team con un breve video in cui si vede il 26enne marchigiano indossare la tuta. La didascalia del video è chiarissima: “Luca is back”. Poco dopo è stato lo stesso pilota a dare seguito a quanto pubblicato in precedenza, postando una foto di lui su un volo diretto verso l’Indonesia. Una volta arrivato Marini proverà a ricevere il fit per la gara. La visita è in programma giovedì, il giorno prima di scendere in pista. Il pilota del team Mooney VR46 era stato operato in Italia alla spalla in seguito all'infortunio riportato nella caduta avvenuta nel corso del primo giro della Tissot Sprint del Gran Premio d'India. Marini si era toccato con il compagno di squadra Marco Bezzecchi alla prima curva del Buddh International Circuit, fratturandosi la clavicola.