Ducati, Bastianini torna Indonesia: "Voglio essere competitivo"

ROMA - La corsa al titolo di campione del Mondo della MotoGP è più accesa che mai. La sfida tra il campione in carica, Francesco Bagnaia, e lo sfidante Jorge Martin, questo fine settimana farà tappa in Indonesia, sul circuito di Mandalika. A separare i due piloti Ducati, dopo il GP del Giappone, si è ridotta a sole tre lunghezze: 319 punti per l'italiano e 316 per lo spagnolo. Lo scorso anno il GP dell'Indonesia non fu fortunato per nessuno dei due piloti. Pecco finì in quindicesima posizione mentre Martin cadde a gara in corso dopo essere partito dalla pole position.