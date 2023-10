Yamaha, Quartararo avvisa: "Nel 2025 potrei considerare l'addio"

ROMA - La stagione 2023 di MotoGP ha fatto registrare dei grandi passi indietro da parte della Yamaha e della Honda , tanto che quest'ultima dovrà rinunciare all'otto volte campione del mondo Marc Marquez nella prossima stagione. La Yamaha , invece, per il momento riesce a trattenere il suo gioiello Fabio Quartararo , che però senza mezzi termini ha fatto intendere di non voler aspettare ancora a lungo. Il prossimo anno, infatti, il francese vuole assolutamente tornare a competere per la vittoria, altrimenti prenderà altre strade.

Quartararo: "Mio futuro in mano alla Yamaha"

Il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, nel corso di un'intervista rilasciata al sito ufficiale della MotoGP, ha mostrato ancora una volta il proprio malcontento per le prestazioni della sua moto: "Non c'è tempo per compiere una rivoluzione, io non ho il futuro nelle mie mani, perché dipende tutto dalla Yamaha. Personalmente vorrei restare dove sono, ma senza una moto competitiva potrei prendere in considerazione l'addio nel 2025. A livello mentale è difficile passare dal lottare per il titolo alle posizioni di rincalzo".