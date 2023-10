MotoGP Indonesia, doppietta Aprilia nella Practice. Bagnaia e Bastianini in Q1

MANDALIKA - Aleix Espargaro è il più veloce della Practice del Gran Premio d'Indonesia, valido quindicesima tappa del mondiale MotoGP. Lo spagnolo dell'Aprilia ferma il cronometro in 1:30.474, precedendo il compagno di squadra Maverick Vinales per una splendida doppietta Aprilia. Alle loro spalle, ecco Marco Bezzecchi, velocissimo nonostante la recente operazione alla clavicola, seguito da Brad Binder e Jorge Martin. Lontane le Ducati ufficiali di Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, in difficoltà nel trovare un giro pulito su condizioni difficili di poco grip: i due, rispettivamente 16° e 20° nella sessione, dovranno quindi passare dal Q1 in qualifica.