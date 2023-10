MotoGP Indonesia, Bagnaia in Q1 ma non preoccupato: "A Jerez ho vinto"

MANDALIKA - "L'ultima volta che sono passato per il Q1, ho vinto il GP". Così Francesco Bagnaia, facendo riferimento alla tappa di Jerez, sdramamtizza dopo le difficoltà nella Practice del Gran Premio dell'Indonesia, quindicesimo round del mondiale di MotoGP. Il campione del mondo della Ducati, infatti, non è riuscito a centrare l'accesso diretto in Q2 per le qualifiche di domani, ed è costretto a passare per il Q1.