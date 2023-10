Sprint Indonesia: Martin vince e scavalca Bagnaia, è il nuovo leader della MotoGP

MANDALIKA - Jorge Martin vince la Sprint nel Gran Premio d'Indonesia , quindicesimo appuntamento stagionale della MotoGP , e conquista la leadership della classifica piloti. Scavalcato il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia , ottavo al traguardo dopo essere partito dalla tredicesima posizione. Un podio tutto Ducati nel sabato a Mandalika: al secondo posto c'è Luca Marin i, seguito dal compagno in VR46 Marco Bezzecchi , protagonista di un recupero lampo dopo la frattura alla clavicola in allenamento. A inseguire ora sarà quindi il detentore del titolo 2022, dopo la rimonta subita negli ultimi due mesi.

La cronaca della Sprint

Subito caduta per Marc Marquez, fresco di ingaggio da parte del team Gresini per il 2024. Poco dopo vanno giù anche Espargaro e Binder, mentre l'altra Aprilia di Vinales va in fuga. A pochi giri dal termine Martin riprende il connazionale e conquista la prima posizione. Nessuno riesce a prendere più lo spagnolo, che vince mentre il suo rivale non si schioda dall'ottava posizione.

Ordine di arrivo

J. Martin (Prima Pramac Racing) L. Marini (Mooney VR46 Team) M. Bezzecchi (Mooney VR46 Team) M. Vinales (Aprilia Racing) F. Quartararo (Monster Energy Yamaha) F. Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP) E. Bastianini (Ducati Lenovo Team) F. Bagnaia (Ducati Lenovo Team) J. Miller (Red Bull KTM Factory Racing) M. Oliveira (CryptoData RNF MotoGP Team) T. Nakagami (LCR Honda) J. Zarco (Prima Pramac Racing) A. Fernandez (Tech3 Gasgas Factory Racing) R. Fernandez (CryptoData RNF MotoGP Team) F. Morbidelli (Monster Energy Team) J. Mir (Repsol Honda) P. Espargaro (Tech3 Gasgas Factory Racing) A. Rins (LCR Honda) B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing)

DNF A. Espargaro (Aprilia Racing)

DNF M. Marquez (Repsol Honda)