MotoGP: la classifica aggiornata dopo la Sprint in Indonesia

MANDALIKA - Jorge Martin è al comando del Mondiale 2023 di MotoGP. Grazie alla vittoria nella Sprint del Gran Premio d'Indonesia, quindicesima tappa stagionale, lo spagnolo del team Pramac vola in testa alla classifica piloti con 7 punti di vantaggio sul campione in carica Pecco Bagnaia. Terzo posto sempre per Marco Bezzecchi, sul podio nella Sprint e a 56 punti da Martin.