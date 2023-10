MotoGP, Martin supera Bagnaia: "Voglio mantenere questa mentalità"

ROMA - Jorge Martin vince la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia e si porta in vetta alla classifica piloti, con sette punti di vantaggio su Pecco Bagnaia, arrivato ottavo. Per lo spagnolo è la quarta vittoria consecutiva nelle sprint, quella più importante visto che gli permette di conquistare la leadership del Mondiale ancora prima della gara di domenica a Mandalika, dove potrà provare ad allungare ulteriormente forte della migliore posizione in partenza.