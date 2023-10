MotoGP Indonesia, Bagnaia vince in rimonta e torna primo in classifica: caduto Martin

MANDALIKA - La gara del Gran Premio d'Indonesia, valida per la quindicesima tappa della MotoGP, ha visto la vittoria di Francesco Bagnaia. Il pilota torinese ha approfittato alla grande della caduta di Jorge Martin a metà gara, riprendendosi anche la prima posizione in classifica. Il campione della Ducati ha chiuso tenendo a bada un ottimo Maverick Vinales, seguito a stretto giro di posta da un altrettanto competitivo Fabio Quartararo. Giù dal podio gli italiani Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, mentre Luca Marini è caduto dopo essere stato centrato in pieno da Brad Binder (penalizzato con un long lap penalty, anche in un successivo contatto con Miguel Oliveira). Out anche Marc Marquez, che chiude con zero punti il weekend negativo di Mandalika.

MotoGP Indonesia, ordine di arrivo

Francesco Bagnaia (Ducati) Maverick Vinales (Aprilia) Fabio Quartararo (Yamaha) Fabio Di Giannantonio (Ducati) Marco Bezzecchi (Ducati) Brad Binder (KTM) Jack Miller (KTM) Enea Bastianini (Ducati) Alex Rins (Honda) Aleix Espargaro (Aprilia) Takaaki Nakagami (Honda) Miguel Oliveira (Aprilia) Raul Fernandez (Aprilia) Franco Morbidelli (Yamaha)

OUT

Luca Marini (Ducati)

Pol Espargaro (KTM)

Marc Marquez (Honda)

Joan Mir (Honda)

Jorge Martin (Ducati)

Johann Zarco (Ducati)

Augusto Fernandez (KTM)