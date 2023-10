MotoGP: la classifica aggiornata dopo la gara in Indonesia

MANDALIKA - Francesco Bagnaia torna leader della classifica piloti della MotoGP dopo la gara del Gran Premio d'Indonesia, quindicesima tappa del motomondiale. Il campione della Ducati, infatti, ha vinto sul circuito di Mandalika dopo essere scattato dalla tredicesima piazza, rimontando posizione su posizione e approfittando della caduta di Jorge Martin. Lo spagnolo della Pramac, infatti, dopo essere salito in testa nella giornata di ieri in seguito alla vittoria della Sprint, ha buttato la vittoria alle ortiche nella giornata odierna cadendo mentre era in testa da solo.