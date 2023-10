MotoGP Indonesia, Bagnaia: "C'era bisogno di un risultato così"

MANDALIKA - "C’era bisogno di un risultato così, dopo Barcellona ne abbiamo passate un po’. Abbiamo lottato tantissimo, non mi sono trovato bene in alcune situazioni e quando è così si fa fatica a spingere. Ho ringraziato tantissimo la squadra, soprattutto gli elettronici che stamattina hanno fatto un ultimo step di elettronica per spingere quanto volevo". Così Francesco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria nel Gran Premio d'Indonesia, che gli è valsa il ritorno in testa alla classifica piloti di MotoGP. Una reazione importante, in un weekend partito non al meglio con un sabato negativo: "Già stamattina nel warm up ho cercato di capire cosa fare di diverso, perché non potevo fare un’altra gara dietro. Mi ha aiutato molto la gomma media, ma soprattutto mi è servita la gara di ieri, perché abbiamo visto dove facevano la differenza gli altri: il sorpasso su Vinales è stato fantastico perché sono partito da lontano", ha aggiunto Pecco.