MotoGP Indonesia, Martin: "Peccato per la caduta, nessuna poteva battermi"

MANDALIKA - La classifica piloti di MotoGP è cambiata nuovamente dopo la gara in Indonesia, che ha visto la vittoria di Francesco Bagnaia dopo l'uscita di scena di Jorge Martin, caduto a metà gara mentre stava conducendo da leader assoluto, con un ampio vantaggio. Zero punti per lo spagnolo, che però si presenta carichissimo e convintissimo ai microfoni di Sky Sport: "Mi dispiace molto per l’errore grossolano: essendo primo con tre secondi di vantaggio, praticamente era fatta. Però sono contento per la velocità; non c’era nessuno, né oggi, né ieri, che poteva battermi, e dobbiamo mantenere questa mentalità. Oggi Pecco è stato fantastico, partiva dietro e ha recuperato, ma sono contento che siamo noi i più forti in questo momento", ha dichiarato.