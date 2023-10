MotoGP, Dall'Igna sulla sfida Bagnaia-Martin: "Guerra fratricida, ma sarà bella"

MANDALIKA - "Sarà una guerra fratricida, ma sicuramente sarà bello vederli lottare fino alla fine". Queste le parole con cui Luigi Dall'Igna, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il duello tutto in salsa Ducati tra il pilota "ufficiale" Francesco Bagnaia e quello del team Pramac Jorge Martin dopo la gara del Gran Premio d'Indonesia. Una gara in cui lo spagnolo è caduto mentre era saldamente in testa, lasciando il via libera al torinese, che ha trionfato al termine di quella che in ogni caso era già una splendida rimonta, dalla tredicesima posizione.