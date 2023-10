MotoGP, Di Giannantonio reclama spazio: "Voglio esserci nel 2024"

ROMA - Il grande protagonista del Gran Premio dell'Indonesia di MotoGP è stato sicuramente il campione del mondo Francesco Bagnaia , che dopo un lungo periodo di difficoltà ha ritrovato un importante successo sfruttando al massimo la caduta di Jorge Martin . Non bisogna far passare in sordina, però, lo strepitoso quarto posto di Fabio Di Giannantonio , che sulla pista di Mandalika è riuscito ad ottenere il suo miglior risultato in carriera nella classe regina. Adesso il pilota italiano spera di trovare una sella anche per il 2024.

Di Giannantonio: "Aspettatevi qualcosa"

Il pilota della Ducati del Team Gresini, Fabio Di Giannantonio, dopo il grande quarto posto ottenuto nel Gran Premio dell'Indonesia 2023, ha spiegato di cercare la conferma in MotoGP anche nella prossima stagione: "Aspettatevi qualcosa per il prossimo anno, non so con quale team ma ci stiamo lavorando. Secondo me se proseguo in questa maniera, è difficile rimanere a casa. Anche nelle prossime gare cercherò di avere lo stesso approccio, voglio compiere importanti passi avanti anche nella partenza".