MotoGP, Lorenzo ridimensiona Bagnaia: "A Mandalika è stato fortunato"

ROMA - Il Mondiale 2023 di MotoGP è sempre più aperto, con Francesco Bagnaia e Jorge Martin che sono separati da soli 18 punti. Il campione del mondo in carica ha fatto un passo avanti rispetto al round precedente, dato che lo spagnolo si trovava a tre lunghezze di distanza dal rivale. Nonostante il ritorno al successo nel Gran Premio dell'Indonesia, c'è qualcuno che ha storto il naso per il modo in cui è arrivata la vittoria di Bagnaia, il quale ha di fatto approfittato della caduta del rivale per il titolo.