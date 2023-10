MotoGP, Marini propone: "Per le penalità usiamo cartellini gialli e rossi"

ROMA - La MotoGP non si ferma e, dopo la gara di Mandalika, è tutto pronto anche per il Gran Premio d'Australia, un appuntamento molto importante in ottica lotta per il titolo. Tra i temi importanti della classe regina, però, c'è anche quello relative alle penalità, che in Indonesia hanno fatto molto discutere, soprattutto per Brad Binder . Il sudafricano, infatti, si è reso protagonista in negativo buttando giù due piloti, uno dei quali era Luca Marini , che ha voluto condividere una sua riflessione sulla tematica.

Marini: "Come nel calcio"

"Bisognerebbe cambiare qualcosa nella maniera in cui si assegnano le penalità. Per esempio di quelle date a Binder se ne potrebbe parlare a lungo, la prima era giusta, ma forse la seconda doveva essere più severa. Secondo me dovremmo fare un po' come nel calcio, in cui vengono utilizzati i cartellini gialli e, in caso di nuova scorrettezza, quello rosso". Queste le dichiarazioni del pilota ad Autosport della Ducati del Team Mooney VR46, Luca Marini, in merito allo spinoso tema relativo alle sanzioni da infliggere ai centauri in pista.