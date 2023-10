Ducati, Bagnaia fiducioso per l'Australia: "Abbiamo del potenziale"

ROMA - “Mi ritengo davvero entusiasta di poter tornare a correre in Australia. Questa è una pista veloce, sulla quale abbiamo il potenziale per poter fare bene . Arriviamo da un lavoro straordinario fatto dalla squadra, mi hanno permessi di rimettere in piedi il weekend indonesiano. Per questo sono pronto ad affrontare anche l’appuntamento qui in Australia con qualsiasi condizione”. Queste le dichiarazioni del pilota della Ducati, Francesco Bagnaia , a pochi giorni dal Gran Premio d'Australia 2023 di MotoGP sulla pista di Phillip Island.

Bastianini: "Felice di correre qui"

Anche l'altro pilota della Ducati, Enea Bastianini, crede che di essere in grado di poter fare bene sul tracciato di Phillip Island: “Sono felice di tornare a correre a Phillip Island. Questa sarà la mia seconda volta su questa pista su una MotoGP. Lo scorso anno ero partito indietro, ma a metà gara ero riuscito a fare una bella rimonta e a chiudere quinto. L’obiettivo questo fine settimana sarà quello di ripetere una buona prestazione come nel weekend scorso in Indonesia. Con la mia squadra abbiamo fatto un grandissimo lavoro e in gara mi ero trovato bene. Ora l’obiettivo è cercare di essere subito veloci per poter ottenere anche un buon piazzamento in qualifica”.