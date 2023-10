Ducati, Bagnaia sorpreso: "Non mi aspettavo di tornare subito in vetta"

PHILLIP ISLAND - E' tutto pronto per il Gran Premio d'Australia 2023 di MotoGP, che rinnoverà il serrato duello per il titolo Mondiale tra il campione in carica Francesco Bagnaia e lo sfidante Jorge Martin. Dopo l'altalena di emozioni vissuta a Mandalika con il ritorno al successo del pilota piemontese, ora è tempo di una nuova sfida. E' difficile dire chi possa essere il favorito, ma forse adesso l'inerzia del campionato si è spostata nuovamente in favore di Bagnaia, che è tornato in testa alla classica con 18 punti di margine sullo spagnolo.