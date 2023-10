MotoGP, Martin carico per l'Australia: "Ho fiducia un tutte le condizioni"

PHILLIP ISLAND - Lo spagnolo Jorge Martin si sta dimostrando una vera spina nel fianco per il campione in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia, che in queste ultime cinque gare sarà chiamato a difendere la propria leadership fino alla tappa conclusiva di Valencia. La lotta sarà serrata e non sarà affatto semplice per nessuno dei due, dato che anche il pilota della Ducati Pramac, dopo essersi trovato per la prima volta in testa al Mondiale, ha commesso un errore grossolano che gli è costato la vittoria in Indonesia.