MotoGP Australia, le KTM comandano la Practice. Bagnaia e Marini in Q1

PHILLIP ISLAND - È Brad Binder il più veloce nella Practice del Gran Premio d'Australia, valido come sedicesimo round del mondiale di MotoGP. Il pilota sudafricano apre una doppietta KTM completata da Jack Miller, lontano un decimo e mezzo. Terzo tempo per Maverick Vinales davanti a Jorge Martin, mentre l'altro contendente al titolo, l'attuale leader Francesco Bagnaia, ha mancato ancora una volta l'accesso diretto al Q2, e nelle qualifiche di domani, in virtù dell'undicesimo posto odierno, dovrà passare per il Q1. Con il torinese anche Luca Marini, Marc Marquez e Fabio Quartararo.