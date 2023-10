MotoGp Australia, cambia il giorno e l'orario della gara: ecco quando si correrà

PHILLIP ISLAND - Il maltempo stravolge i piani del Gran Premio d'Australia , sede della sedicesima tappa stagionale della MotoGP . Le previsioni per domenica, in particolare, hanno portato gli steward a invertire la gara e la Sprint, per cercare di limitare l'impatto negativo dei forti venti e della pioggia previsti. Ecco quindi che la gara è stata anticipata a sabato , quando in Italia saranno le 6:10 , mentre la Sprint , sempre che il tempo lo permetta, si disputerà domenica mattina alle 5 .

Maltempo Australia, la nota della MotoGP

"La decisione è stata presa per garantire uno spettacolo migliore e il più sicuro possibile a tutti i piloti e agli spettatori accorsi a Phillip Island in questo fine settimana", si legge in una nota diffusa dalla federazione. Non è la prima volta che il vento, in particolare, crea grossi problemi ai piloti in Australia: celebre lo spaventoso incidente occorso a Miguel Oliveira nel 2019, quando ha perso il controllo della proprio moto ai 300 km/h proprio a causa del forte vento.