Furia Bagnaia, sbotta sui social contro i colleghi in Australia: “Inaccettabile”

PHILLIP ISLAND - Per il secondo weekend di fila, Francesco Bagnaia ha mancato l'accesso diretto al Q2 delle qualifiche: nella Practice del Gran Premio d'Australia, infatti, il campione in carica della MotoGP ha chiuso con l'undicesimo tempo, e dovrà quindi passare per il Q1. Ma al numero 1 della Ducati, più che il risultato, non è andato giù il comportamento dei colleghi, definito "non ammissibile. Nel mio secondo tentativo, ho notato una decina di piloti temporeggiare, come in Moto3. Noi siamo in MotoGP, e dobbiamo dare l'esempio", ha dichiarato Pecco dopo la sessione, aggiungendo: "Parliamo di una decina di piloti che ha rallentato per cercare la scia. Se avessi rallentato non mi avrebbe passato nessuno, l'unica cosa da fare era spingere".