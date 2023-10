Diretta qualifiche e gara MotoGP Australia: dove vederle in tv

PHILLIP ISLAND - È pronta a scattare la gara del Gran Premio d'Australia, valevole per il sedicesimo round della stagione di MotoGP. A causa del maltempo previsto per domenica, con fortissime raffiche di vento e pioggia, la gara è stata anticipata al sabato. Ecco, quindi, che nella stessa giornata, si terranno sia le qualifiche che la gara lunga. Sul circuito di Phillip Island si comincerà con il Q1 dalle 1:50 e il Q2 dalle 2:15 nella notte tra venerdì e sabato. Poi, dalle 6:10, il via alla gara. Le sessioni verranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), in streaming sul NOW e su Sky Go, mentre la gara sarà visibile in chiaro in differita dalle 13:30 su TV8.