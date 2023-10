MotoGP Australia: Martin imprendibile, pole e record. Bagnaia 3°

PHILLIP ISLAND - Sarà Jorge Martin a scattare davanti a tutti nel Gran Premio d'Australia, valida come sedicesima tappa del mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Pramac ferma il cronometro in 1:27.246, un tempo da record che gli permette di scavare un solco di oltre quattro decimi sul resto del gruppo, a partire da Brad Binder e Francesco Bagnaia. Il campione torinese della Ducati, infatti, è riuscito a conquistarsi un posto in prima fila dopo essere passato dal Q1. Lontano il terzo contendente al titolo, Marco Bezzecchi, nono, mentre per Luca Marini occorre scendere al diciottesimo posto.