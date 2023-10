MotoGP Australia: Zarco centra la prima vittoria in carriera davanti a Bagnaia. Martin 5°

PHILLIP ISLAND - La gara del Gran Premio d'Australia, sedicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP, ha visto la vittoria di Johann Zarco. Il francese della Ducati Pramac centra la sua prima vittoria in top class al termine di una gara pazza, segnata nel finale dal crollo delle prestazioni di Jorge Martin, il quale, a causa del degrado della soft al posteriore, è passato in pochi secondi dal primo al quinto posto. Nella confusione dell'ultimo giro, ne esce alla grande Francesco Bagnaia, che da quinto passa secondo, sopravanzando Fabio Di Giannantonio, al primo podio in MotoGP, e Brad Binder.