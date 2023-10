MotoGP: la classifica aggiornata dopo la gara in Australia

PHILLIP ISLAND - Francesco Bagnaia si conferma leader della classifica piloti di MotoGP, e anzi allunga su Jorge Martin dopo la gara del Gran Premio d'Australia. Altro, accesissimo, capitolo del duello tutto in salsa Ducati, in una gara in gran parte dominata dallo spagnolo del team Pramac, che però nel finale paga la scelta azzardata della soft al posteriore e negli ultimi due giri perde oltre un secondo, subendo la rimonta di Johann Zarco, alla prima vittoria in MotoGP, ma soprattutto di Pecco, che ne approfitta, chiude al secondo posto e allunga in classifica a +27. Balzo in avanti notevole proprio di Zarco, che passa al quinto posto scavalcando le due Aprilia, e di Fabio Di Giannantonio, che con il primo podio in carriera in top class passa al 12° posto.