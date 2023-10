Ducati, Bagnaia punge Martin in Australia: “Mi aspettavo un suo crollo”

Bagnaia: "Sono rimasto calmo"

La gara non è stata comunque facile, soprattutto nelle prime fasi, e ha richiesto una forte dose di autocontrollo, da parte del torinese. Il campione della Ducati, infatti, ha spiegato: "Nei primi giri, non è stato facile vedere i piloti davanti che stavano allungando. Stavo cedendo all'idea di spingere anch'io, ma sono rimasto calmo e lucido, perché sapevo che alla fine saremmo stati più veloci. Ho avuto paura che Di Giannantonio e Binder potessero avere un ritmo più alto, quindi ho spinto per avvicinarmi, ma ho dovuto rallentare perché la gomma posteriore ha cominciato a soffrire. Loro, però, hanno cominciato a lottare, e lì saspevo che avrei recuperato", ha concluso Pecco.