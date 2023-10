GP Australia, Zarco alla prima vittoria in MotoGP: "Devo ancora realizzare"

PHILLIP ISLAND - " È difficile da credere, avercela fatta è una sensazione incredibile, che devo ancora realizzare. Non voglio piangere in questo momento, ma credo che dopo lo farò". È incontenibile la gioia di Johann Zarco dopo la vittoria nel Gran Premio d'Australia . Sul circuito di Phillip Island, al termine di una gara pazza segnata dal grave errore di strategia di Jorge Martin , passato da primo a quinto nell'ultimo giro a causa di una gomma crollata di prestazioni, il francese classe 1990 ha centrato il suo primo successo in MotoGP , alla 120° apparizione.

Zarco, l'analisi della gara

In merito alla gara, che ha visto comunque uno Zarco sempre presente al fianco di Francesco Bagnaia, il pilota del team Pramac ha spiegato: "Sono partito bene, ho dovuto lottare perché sia io che Bagnaia siamo partiti forti. Sapevo che non saremmo riusciti a raggiungere Martin, quindi ho cercato di gestire al meglio il posteriore per avere un vantaggio negli ultimi giri. Non mi aspettavo un calo così drastico di Jorge. A quel punto ho provato a superarlo al meglio e mi è andata bene, poi ho gestito fino al traguardo".