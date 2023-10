Diretta Sprint MotoGP Australia: dove vederla in tv

PHILLIP ISLAND - È pronta a scattare la Sprint del Gran Premio d'Australia, valevole per la sedicesima tappa stagionale della MotoGP. Si riparte da quanto visto nella gara, anticipata al sabato per le previsioni meteo avverse previste per la giornata di domenica. A vincere è stato Johann Zarco, che ha centrato il primo successo nella classe regina, con Francesco Bagnaia secondo, in grado di allungare in classifica su Jorge Martin, crollato nel finale a causa del degrado gomme, passando dal primo al quinto posto. La Sprint prenderà il via alle 4 della notte tra sabato 21 e domenica 22 ottobre. La sessione verrà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), in streaming sul NOW e su Sky Go, oltre che in diretta in chiaro su TV8, dove verrà riproposta anche in differita dalle 13:30.